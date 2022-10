Premier League : Haaland porte Manchester City contre Brighton, Everton déroule face à Crystal Palace

Erling Haaland vit bel et bien sur une autre planète. Ce samedi, pour le compte de la 13ème journée de Premier League, Manchester City s'est imposé de justesse face à une valeureuse équipe de Brighton (3-1) dans son Etihad Stadium, grâce au deuxième doublé de la saison d'Erling Haaland. Après 11 matchs de championnat disputés, l'ancien serial buteur du Borussia Dortmund affiche 17 réalisations au compteur, confirmant ainsi son début d'aventure tonitruant au Royaume de Sa Majesté. Au terme d'une première période relativement calme, au cours de laquelle les Cityzens n'ont pas forcément étalé toute leur classe collective et où les occasions franches ont été plutôt rares, la différence est venue d'Haaland.

Haaland voit double, De Bruyne met fin au suspense

Profitant d'un long ballon d'Ederson, le Norvégien a pris Dunk de vitesse avant de se débarrasser avec une facilité déconcertante du robuste Webster à l'épaule pour marquer dans le but vide d'un Sanchez sorti à l'abordage (22e). Le Cyborg a ensuite inscrit son 2ème doublé de la saison en transformant un penalty obtenu grâce à un accrochage de Dunk sur Silva quatre minutes auparavant (43e). Cette partie a pris une tournure différente après la pause quand Mahrez, idéalement servi par De Bruyne et globalement décevant, a perdu son face-à-face avec Sanchez (52e).

Car, dans la foulée, la réduction de l'écart par Trossard, qui a surpris Ederson d'une frappe tendue au premier poteau, est intervenue dans l'antre des doubles champions d'Angleterre en titre (53e). De quoi réveiller les Seagulls, qui ont bousculé les hommes de Pep Guardiola. Mais ni Mac Allister (66e), ni Trossard (73e) ne sont parvenus à égaliser. Puis KDB, sur une offrande de Silva, a finalement mis City à l'abri d'une sublime frappe lointaine en lucarne (75e). Man City retrouve donc la victoire après sa défaite à Liverpool et revient provisoirement à 1 point du leader, Arsenal.

Everton plie Palace

Dans l'autre rencontre de l'après-midi en Premier League, Everton a pris le meilleur sur Crystal Palace (3-0) à Goodison Park. La lumière est venue de Calvert-Lewin et Anthony Gordon, respectivement buteurs en première puis en seconde période, sur les bords de la Mersey. Dwight McNeil, en fin de partie, a clôturé le spectacle à la conclusion d'un joli mouvement avec Iwobi, pour le plus grand bonheur des Toffees de Franck Lampard, qui retrouvent le sourire après leur défaite contre Newcastle. Les Eagles de Patrick Vieira chutent après 3 matchs sans défaite en championnat et sont devancés à la différence de buts par leur adversaire du jour au classement.