Chelsea tient son nouvel entraîneur !

Chelsea n’a pas fait dans les sentiments avec Thomas Tuchel. Au lendemain d’une défaite peu glorieuse sur le terrain du Dynamo Zagreb (0-1), l’entraîneur des Blues a été démis de ses fonctions. Une annonce qui a surpris toute la planète football. Quelques heures plus tard, on apprenait toutefois que le technicien allemand n’entretenait plus vraiment de bonnes relations avec son boss, Todd Boehly.

L’Américain lui avait pourtant laissé une très grande liberté dans la campagne de recrutement, mais des tensions sont vite apparues. Le refus de Tuchel de sauter sur l’occasion CR7 aurait d’ailleurs tendu encore plus Boehly. Enfin, des problèmes avec le vestiaire ont également été soulignés. Tuchel évincé, Chelsea n’a pas trainé pour le remplacer.

Accord verbal trouvé

Dès hier, trois noms étaient avancés : Graham Potter, Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane. Mais très vite, le coach de Brighton s’est détaché de la concurrence. Et aujourd’hui, Skysports affirme qu’un accord verbal a été trouvé avec toutes les parties pour que Potter quitte rapidement les Seagulls et la côte anglaise pour rallier la capitale. Le média révèle qu’après avoir reçu l’aval de Brighton, Boehly a rencontré Potter hier à Londres et les discussions ont été positives.

Les négociations se sont poursuivies ce jeudi matin au sujet de la durée du contrat et de la composition du staff de Potter. Aucun contrat n’a été signé, mais un accord verbal a donc été trouvé. De plus, les Blues ont déjà fait savoir qu’ils étaient disposés à payer ce qu’ils devaient à Brighton pour libérer Potter de son contrat. Sauf revirement de situation, Graham Potter sera le prochain coach des Londoniens et il retrouvera un certain Marc Cucurella, autre pensionnaire des Seagulls recruté par les Blues.