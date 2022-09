Chelsea : Thomas Tuchel viré en partie à cause de Cristiano Ronaldo

Les nouveaux propriétaires décidé de prendre un nouveau départ, sans Thomas Tuchel donc. Et depuis l'annonce de son éviction, des informations sont dévoilées publiquement. Outre, le mauvais départ pris par le club londonien en Premier League et en Ligue des Champions, on apprend notamment que Cristiano Ronaldo a eu un rôle à jouer dans le départ du technicien allemand, bien malgré lui il faut dire.

En effet, selon The Telegraph et relayé par Bild, Todd Boehly, le propriétaire des Blues auraient ardemment souhaité la venue de la star portugaise. Ce à quoi, le désormais ancien entraineur des Blues aurait répondu : « il va détruire l'état d'esprit dans mon vestiaire. » Un réponse qui n'a pas visiblement pas plu à l'homme fort de Chelsea.