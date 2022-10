Premier League : Chelsea tombe lourdement à Brighton, Tottenham arrache la victoire à Bournemouth, Newcastle gifle Aston Villa

Après la petite victoire de Manchester City sur la pelouse de Leicester (1-0), la 14e journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi avec cinq rencontres au programme. En déplacement sur la pelouse de Brighton, Graham Potter retrouvait son ancienne équipe sur le banc de Chelsea. Les Blues étaient néanmoins surpris dès le début de rencontre par l'ouverture du score de Leandro Trossard, avant de concéder le but du break sur un contre-son-camp de Ruben Loftus-Cheek à la suite d'un corner.

Dans la foulée, les Londoniens tentaient de réagir au plus vite dans cette rencontre mais manquaient de justesse dans le dernier geste (18e, 20e, 21e) avant le poteau trouvé par Caicedo (31e), pas loin de creuser l'écart. Au retour des vestiaires, Havertz réduisait l'écart sur un centre parfait de Gallagher, suivi d'une grosse occasion initiée par Mount, entré en jeu (53e). En toute fin de rencontre, Gross trompait Mendy pour confirmer la victoire des Seagulls. Une défaite qui n'arrange pas les hommes de Potter, maintenant à cinq points de la première place du podium, tandis que Brighton monte au 7e rang au classement.

Newcastle reste au contact de Tottenham

Dans le même temps, Tottenham avait également déserté la capitale pour le sud de l'Angleterre pour affronter le promu Bournemouth. Les Cherries débloquaient la marque contre le cours du jeu grâce au Gallois Moore, qui inscrivait le but du break dans la foulée du retour de pause. Les hommes d'Antonio Conte, tenus en échec par le Sporting en C1 en milieu de semaine, se reprenaient en seconde période et revenaient au score grâce à Sessegnon et Davies. Deux points de perdus qui font descendre les Spurs à la quatrième place...

Car oui, Newcastle faisait la bonne opération du multiplex, profitant du nul du club londonien pour monter sur la dernière marche du podium grâce à sa grosse victoire acquise à domicile face à l'Aston Villa d'Unai Emery. Callum Wilson s'offrait même un doublé avant de servir Joelinton pour le 3e but. Crystal Palace pouvait remercier son Frenchie Edouard, seul buteur lors du succès des Eagles face à Southampton. Enfin, Brentford et Wolverhampton se quittaient dos à dos avec deux réalisations inscrites en deux minutes. Les Loups terminaient la rencontre à 10 après l'exclusion directe de Diego Costa (90+8e).

Les résultats complets du multiplex

Bournemouth 2-3 Tottenham : Moore (22e, 50e) / Sessegnon (57e), Davies (73e), Bentancur (90+2e)

Brentford 1-1 Wolves : Mee (50e) / Neves (52e)

Brighton 4-1 Chelsea : Trossard (5e), Loftus-Cheek (csc, 14e), Chalobah (csc, 42e), Gross (90+2e) / Havertz (48e)

Crystal Palace 1-0 Southampton : Edouard (39e)

Newcastle 4-0 Aston Villa : Wilson (sp 45+6, 56e), Joelinton (59e), Almiron (67e)