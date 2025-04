Troyes : Noham Hamdaoua attise les convoitises

Né en France mais élevé au Maroc dès l’âge de deux ans suite à une opportunité professionnelle de son père, Noham Hamdaoua est de retour sur les terrains français avec une belle détermination. La saison dernière, après de longues années au Maroc, il avait décidé de revenir en France avec le FC Mantois 78. La bas, il se fait rapidement remarquer, avant d’intégrer l’ESTAC Troyes. Très vite, il s’impose comme un élément clé de l’équipe U19, enchaînant les performances solides. Auteur de 10 buts en 19 matchs, il se distingue aussi en Coupe Gambardella avec un but spectaculaire. Et forcément ses performances ne passent pas inaperçus puisqu’il est convoqué en sélection avec le Maroc U18 et Troyes lui propose depuis un nouveau contrat.

Mais le jeune attaquant attire désormais les convoitises de plusieurs clubs en France et à l’étranger. En Italie, son entourage a déjà visité les installations de Cagliari, et la Juventus Turin suit également son évolution de près. Le Betis Séville, en Espagne, manifeste aussi un intérêt. Face à ces sollicitations, Noham et son entourage prennent le temps de la réflexion. Une chose est sûre : l’avenir s’annonce prometteur pour ce jeune avant-centre marocain.