Ballon d’Or : Lionel Scaloni milite pour Lautaro Martinez

Dans quelques jours, le Ballon d’Or 2024 livrera son verdict. Alors que Vinicius fait office de grand favori, plusieurs voix s’élèvent en faveur de Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter Milan, auteur d’une saison remarquable, a remporté le Scudetto, la Supercoupe d’Italie et la Copa America. Avec l’Albiceleste, le buteur de 27 ans a même inscrit le but vainqueur en finale.

En ce sens, Lionel Scaloni, son sélectionneur, estime que Lautaro Martinez mérite le Ballon d’Or : «il a eu une année spectaculaire : le but en finale de la Copa America, où il a été le meilleur buteur. Il le mérite plus que quiconque. Je l’apprécie beaucoup. J’espère qu’il le gagnera. Si ce n’est pas maintenant, ce sera plus tard. Il a un avenir immense.»