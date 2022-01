West Ham connait le prix pour Duje Caleta-Car

La suite après cette publicité

Intéressé depuis plusieurs semaines par le défenseur de l'OM Duje Caleta-Car, West Ham connait maintenant le prix pour le Croate. Selon le Daily Mail, les Hammers devront payer environ 18 millions d'euros pour le joueur de 25 ans dont le contrat à Marseille se termine en juin 2023. Le défenseur central, qui jouait très peu en début de saison, a retrouvé son meilleur niveau ces dernières semaines et une place dans le onze de Jorge Sampaoli. Il en est cette année à 11 titularisations et un but en Ligue 1.

À moins d'une semaine de la fin du mercato, l'Olympique de Marseille privilégierait donc un transfert pour son joueur et non pas un prêt. L'international croate, qui avait déjà été pisté par West Ham l'été dernier, intéresserait également Newcastle et Wolverhampton. Il serait l'une des priorités du coach des Hammers David Moyes, qui souhaite renforcer sa charnière depuis la blessure du défenseur central italien Angelo Ogbonna, absent jusqu'à la fin de la saison.