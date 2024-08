Real Madrid : Carlo Ancelotti a un gros problème avec Vinicius Junior, Jude Bellingham et Kylian Mbappé

Le Real Madrid n’a pas vraiment convaincu lors de ses débuts en Liga face à Majorque (1-1) dimanche soir. Une entrée en matière pendant laquelle les Madrilènes ont eu du mal à construire offensivement, et où les individualités n’ont pas été au niveau, que l’on parle de Vinicius Jr, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et même Rodrygo malgré son joli but. Carlo Ancelotti est aussi pris pour cible dans les analyses du match, lui qui a mis du temps à essayer de changer les choses alors que son équipe galérait sur la pelouse.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, bon nombre de journalistes et de consultants ont d’ailleurs tenu à mettre en avant le gros problème que va avoir Ancelotti cette saison, surtout dans les rencontres où le Real Madrid n’est pas devant au score. Qui sortir du terrain pour faire entrer des remplaçants ? Contre Majorque, l’Italien a attendu la 87e minute pour faire entrer des joueurs offensifs comme Brahim Diaz ou Arda Güler.

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti déçu par l’attitude de ses joueurs face à Majorque

Ancelotti a les mains liées

L’Italien va avoir du mal à sortir Mbappé, Vinicius et Bellingham, et même Rodrygo à un degré moindre, lorsqu’il a besoin d’apporter un nouveau souffle à l’équipe. Pour des raisons de niveau de jeu - difficile de sortir des joueurs d’un tel calibre quand l’équipe a besoin de marquer - mais aussi pour des raisons d’ego. Et ça fait parler à Madrid. « Malgré un banc de touche de luxe, Ancelotti va avoir des problèmes pour remplacer les joueurs offensifs », explique la Cadena SER.

La suite après cette publicité

« Sortir Mbappé, Bellingham et Vinicius c’est très compliqué, et ça va être comme ça toute la saison. Quand tu es entraîneur et que tu as ces joueurs sur le terrain et qu’il y a match nul, tu ne les enlèves pas. Ancelotti ne va pas le faire, et aucun autre coach dans le monde. Ils vont tout jouer », a ajouté le journaliste de la radio Antonio Romero. Un problème qui reste tout de même à relativiser, puisqu’avec un tel arsenal offensif, il est fort probable que le Real Madrid se retrouve devant au score dans les deuxièmes périodes…