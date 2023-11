Arsenal : le père d’Aaron Ramsdale règle ses comptes avec Mikel Arteta

La saison passée, Arsenal était à quelques points du titre en Premier League après avoir fait la course en tête pendant une majeure partie de la saison. Une prouesse que les Gunners ont pu réaliser à l’aide d’un grand Aaron Ramsdale dans les buts. Impérial, le portier anglais avait réalisé un exercice de grande qualité qui devait lui garantir une place de titulaire pour plusieurs années avec le club du nord de Londres. Finalement, ses plans d’avenir ont été remaniés suite à la volonté de Mikel Arteta de ramener David Raya afin de le concurrencer. Un duel qui tourne à l’avantage du portier espagnol qui obtient les faveurs de son compatriote. Forcément, c’est la soupe à la grimace au sein du clan Ramsdale. Le père du portier anglais a d’ailleurs réagi dans un podcast appelé le Highbury Squad. Ce dernier raconte ainsi comment son fils vit mal cette situation : «Aaron a perdu ce sourire. Et c’est difficile de le voir là-bas. Nous n’arrêtons pas de dire : "tu dois continuer à sourire". Et pour le moment, nous n’avons pas ce sourire en lui. David Raya est un excellent gardien et ce n’est pas de sa faute. Il vient juste d’arriver en tant que gardien de but. C’est comme quand Aaron est arrivé et que Bernd Leno était là. Aaron dit que Raya est un gars adorable et qu’il travaille dur avec lui. Aaron essaie d’aider autant qu’il peut à s’intégrer à l’équipe. C’est peut-être ainsi que cela a été fait, sans savoir pourquoi.»

Par la suite, le père de l’international anglais (4 sélections) a réglé ses comptes avec Mikel Arteta qui n’aurait pas été clair dans cette histoire selon les dires de l’intéressé : «Mon seul problème est que lorsque j’ai parlé à M. Arteta au téléphone avant de signer Aaron, il a dit qu’il voulait Aaron. Mais maintenant David Raya est de retour sur le marché et il avait David Raya. Je ne sais pas. Aaron vient de signer un nouveau contrat de trois ou quatre ans avec une option de 12 mois. C’est véridique, je ne raconte pas d’histoires. C’est purement moi : pourquoi prolongeriez-vous le contrat d’un gardien de but ou de n’importe quel joueur et puis faire venir un concurrent deux ou trois mois plus tard. Aaron doit vivre avec et il vit avec même s’ils ne le lui ont rien dit . Vous devez donner une chance à ce gars, pour l’amour de Dieu. Même si la façon dont cela a été faite était mauvaise, à mon avis, c’est la décision.» Le moins que l’on puisse dire, c’est que la gestion des gardiens chez les Gunners fait jaser de l’autre côté de la Manche.