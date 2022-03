ASSE-Troyes : les compositions officielles

C'est un véritable choc pour le maintien qui se dessine ce vendredi soir en ouverture de 29e journée de Ligue 1. L'ASSE (18e) reçoit l'ESTAC (15e) à partir de 21h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato), des équipes séparées de seulement deux points dans ce sprint final. Troyes sera un adversaire à prendre au sérieux pour les Verts, puisqu'il reste sur deux victoires de rang.

Pascal Dupraz opère à deux changements dans son onze en comparaison au match nul à Lille (0-0). Dans son 3-5-2, il remplace Moukoudi par Mangala en charnière centrale et Nordin par Khazri en pointe, toujours aux côtés de Bouanga. Bruno Irles aligne également une défense à 5 et procède à un deux ajustements par rapport à l'équipe qui s'est imposée contre Nantes (1-0), dans ses couloirs défense. Le flanc sera ainsi occupé par El Hajjam, et non plus Kaboré, tandis que Conté remplace Larouci à gauche, Koné faisant son apparition dans l'axe.

Les compositions :

Saint-Étienne : Bernardoni - Thioub, Sacko, Mangala, Nadé, Kolodziejczak - Camara, Boudebouz, Gourna - Bouanga, Khazri

Troyes : Gallon - El Hajjam, Palmez-Brown, Salmier, Koné, Conté - Mothiba, Kouamé, Tardieu, Chavalerin - Ugbo