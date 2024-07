Mercato : le dossier Georges Mikautadze en plein money time

Que ce soit du côté de Lens, de Monaco, de Marseille ou de Lyon, les supporters retiennent leur souffle et rêvent de voir leur club de cœur réussir à arracher Georges Mikautadze. Il faut dire que l’attaquant géorgien, toujours meilleur buteur de l’Euro avec 3 buts et une passe décisive en 4 matches, est un homme que l’on s’arrache.

Autant de clubs qui discutent avec l’entourage du joueur en espérant obtenir les faveurs tout en négociant en parallèle avec une formation du FC Metz qui veut récupérer le maximum d’argent (le club lorrain espère plus de 20 M€) pour envisager sereinement la remontée en Ligue 1 dès la saison prochaine. Du côté du joueur qui s’imaginait déjà sur le Rocher de Monaco début juin avant le début de l’Euro, tout a été remis à plat avec ses performances XXL en Allemagne, qui ont fait grimper sa cote et susciter la convoitise, notamment en Ligue 1.

L’AS Monaco veut le joueur mais pas à n’importe quelle condition

Rien d’étonnant donc de voir le joueur botter en touche sur son avenir après Espagne-Georgie : «cela m’ouvre à toute l’Europe, je montre mes qualités ici, ça me fait plaisir. Maintenant, je vais partir en vacances puis on verra. Ma décision n’est pas encore prise». Une déclaration qui tranche avec celle du principal intéressé faite le 18 juin où il assurait qu’il avait choisi sa future destination. « Oui ça me soulage, maintenant tu sais où tu vas aller. Il ne reste plus qu’à se concentrer sur cet Euro. Où je vais aller ? (rires) En France. »

La vérité est un peu plus compliquée que cela puisqu’un véritable jeu de poker menteur s’est mis en place entre les différents clubs intéressés avec comme arbitre et principal décisionnaire le FC Metz. L’AS Monaco, qui a entamé des discussions avec le joueur et son entourage depuis de nombreuses semaines, est toujours là. Mais sur le Rocher qui n’a aucun problème financier et qui va pouvoir recruter cet été malgré les négociations concernant la vente du club, on ne veut pas faire n’importe quoi et on s’est fixé une limite à ne pas dépasser aussi bien au niveau financier qu’au niveau du timing. Comprenez que l’ASM n’attendra pas indéfiniment Mikautadze.

Le RC Lens prêt à faire des folies pour le roi Georges… qui n’est pas une priorité pour l’OM

Cette situation n’est pas la même du côté du RC Lens. Le club artésien a fait du buteur géorgien sa priorité offensive, possiblement en cas de départ d’Elye Wahi probablement pour l’Angleterre, voire l’Allemagne. Très proche du joueur, Pierre Dreossi mène les discussions depuis un bon moment et croit en ses chances comme la direction lensoise. Contrairement au club du Rocher, la formation coachée par Will Still n’est pas pressée et est déterminée à faire des efforts pour recruter un joueur qu’elle estime taillé pour évoluer au Stade Bollaert aussi bien grâce à son tempérament que son parcours et ses valeurs. Pour autant, rien n’indique que l’éphémère joueur de l’Ajax va signer dans l’un de ses deux clubs. Si l’OM, qui est intéressé par le joueur, mais qui a d’autres idées en tête, n’a pas prévu de passer à l’offensive de manière imminente selon nos informations, plusieurs clubs étrangers (notamment en Angleterre) prennent des renseignements et pourraient profiter de la situation pour coiffer tout le monde au poteau.

Si Georges Mikautadze n’a jamais caché que son envie première était de rester en Ligue 1, les réalités économiques pourraient en décider autrement, surtout si le FC Metz continue à se montrer intransigeant et si un club étranger vient mettre tout le monde d’accord en alignant un gros chèque pour le club lorrain et pour le joueur. Nous n’en sommes pas encore là, mais la partie bat son plein et le money time si cher à Sir Alex Ferguson pointe déjà le bout de son nez…