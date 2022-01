Metz - Nice : les compositions sont tombées

La 22e journée de Ligue 1 se poursuit et elle offre un duel entre le FC Metz et l'OGC Nice. A domicile, les Mosellans optent pour un 5-3-2 avec Marc-Aurèle Caillard dernier rempart devant Thomas Delaine, Ibrahim Amadou, Jean-Armel Kana-Biyik, Amadou Mbengue et Papa Ndiaga Yade. On retrouve Farid Boulaya, Boubacar Traoré et Vincent Pajot dans l'entrejeu. Enfin, Ibrahima Niane et Opa Nguette sont associés en attaque.

De son côté, l'OGC Nice s'articule dans un 4-4-2 classique avec Walter Benitez dans les cages. Devant lui, Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Jordan Amavi forment la défense. Képhren Thuram et Pablo Rosario forment le double pivot alors qu'Hicham Boudaoui et Calvin Stengs prennent les couloirs. Enfin, Kasper Dolberg et Amine Gouiri constituent le duo d'attaque.

Les compositions

Metz : Caillard - Delaine, Amadou, Kana-Biyik, Mbengue, Yade - Boulaya, Traoré, Pajot - Niane, N'Guette

Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Amavi - Boudaoui, Thuram, Rosario, Stengs - Dolberg, Gouiri