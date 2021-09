FC Barcelone : Ronald Koeman répond aux rumeurs concernant sa prolongation

La suite après cette publicité

Joan Laporta apprécie Ronald Koeman. Le président du FC Barcelone aimerait d’ailleurs le prolonger, alors que son contrat prendra fin en juin 2022. Mais ces derniers jours, les médias espagnols évoquaient plusieurs conditions, en fonction des résultats cette saison évidemment, mais également la situation de deux joueurs de l’effectif. Laporta aimerait que le Néerlandais utilise plus souvent Riqui Puig et Samuel Umtiti. Le Français, annoncé sur le départ cet été, est finalement resté en Catalogne où il souhaite se battre pour sa place. Dans une interview accordée à Algemeen Dagblad, Koeman revient sur sa possible prolongation de contrat et les rumeurs autour d’elle.

« Lundi dernier, il a dit (Joan Laporta) dans une émission de télévision qu'il avait confiance en moi. C'était bien. Avant cela, il y a eu deux moments où des choses sont sorties qui n'indiquaient pas un soutien pour l'entraîneur. Ça m'a ennuyé. Il y a deux semaines et demie, nous avons eu une conversation sur un nouveau contrat. Rien de tout cela n'a été divulgué aux médias. Jusqu'à ce que le président ait une séance avec les journalistes mardi dernier sur la situation du club, y compris sur le plan financier. À la fin, il a soudainement commencé à parler du contrat. Un jour plus tard, les journaux ont dit : Koeman peut obtenir un nouveau contrat sous trois conditions. Alors j'ai dit : ce n'est pas acceptable. Je dois être capable de décider comment nous jouons et qui je fais jouer. Puis le président est arrivé le lundi avec cette interview télévisée. Et c'était bien », a-t-il déclaré.