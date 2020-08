Patrick de Paula, une cible do Brasil pour l'OM

L'Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Après avoir recruté Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas et Pablo Longoria se cherchent un latéral gauche et un attaquant supplémentaires pour boucler son recrutement. Seulement, les Phocéens, en difficulté financièrement, le savent, des départs peuvent encore intervenir sur un marché qui va encore durer plusieurs semaines.

Et gouverner, c'est prévoir. Alors, la cellule de recrutement anticipe. On apprend ainsi qu'en cas de coup dur dans l'entrejeu, le profil de Patrick de Paula (20 ans) a retenu l'attention des décideurs olympiens. Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais il s'agit de l'une des révélations de ces derniers mois du côté de Palmeiras, étant un des artisans majeurs du titre de champion de l'état de São Paulo récemment décroché.

Prêt pour le football européen

Selon ESPN au Brésil, l'OM apprécie donc les qualités de celui qui est surnommé Pogba de Paula par les supporters du Verdão. L'intéressé, sous contrat jusqu'en 2024 (clause fixée à 100 M€), rêve évidemment d'Europe, étant représenté par Giulano Bertolucci, puissant agent brésilien qui a participé aux transferts de Bruno Guimarães (OL), Antony (Ajax) et Reinier (Real Madrid). Oui mais voilà, la concurrence est rude sur ce dossier.

Interrogé par TV Gazeta, le président de Palmeiras Maurício Galiotte a reconnu l'existence d'intérêts de plusieurs clubs européens (Inter, Atlético de Madrid), parmi lesquels Benfica. «Patrick est un grand joueur, un grand talent. Il n'y a pas que Benfica, il faut le souligner, il y a d'autres courtisans. Notre objectif est de conserver cette jeunesse», a-t-il expliqué. Les échos de la presse brésilienne laissent entendre qu'au-dessus de 10 M€, il pourrait changer d'avis. Les données sont posées. À l'OM de voir.