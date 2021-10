Équipe de France : Kylian Mbappé a vraiment pensé faire une pause

La suite après cette publicité

Juste avant le coup d’envoi de la trêve internationale, Kylian Mbappé (22 ans) a fait les gros titres de la presse française et étrangère. En accordant deux entretiens-vérité à L’Équipe et à RMC Sport, l’attaquant du Paris Saint-Germain a pu enfin donner sa version sur son état 2021 très agité. Entre son transfert avorté au Real Madrid et un Euro raté, le Bondynois a mis les points sur les i. Enfin, pas tout à fait.

Lorsque le sujet de l’Euro a été abordé, Mbappé a confirmé qu’il avait senti que son image avait été sérieusement écornée suite à l’incident avec Olivier Giroud et son tir au but manqué face à la Suisse. Juste après l’élimination des champions du monde, la presse avait également dévoilé que le Parisien n’avait pas uniquement perdu du crédit auprès du public français, mais aussi au sein même du vestiaire tricolore. Hier, L’Équipe lui a donc demandé s’il avait pensé faire une pause avec la sélection.

Mbappé était fatigué des critiques

« J'ai toujours mis l'équipe de France au-dessus de tout et je la mettrai toujours au-dessus de tout. (…) Surtout, je n'ai jamais voulu être un problème. Mais à partir du moment où j'ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème... Le plus important, c'est l'équipe de France, et si l'équipe de France est plus heureuse sans moi, c'est comme ça. »

Eh bien selon Le Parisien, Mbappé a bien pensé mettre sa carrière internationale en pause, fatigué de la virulence des critiques qui ont suivi l’Euro. L’international tricolore (49 sélections, 17 buts) n’avait d’ailleurs pas fixé de durée à cette pause. Heureusement pour l’équipe de France, ce spleen n’aurait pas duré plus de 48 heures. Et aujourd’hui, Kylian Mbappé est bel et bien présent à Clairefontaine, prêt à soulever la Ligue des Nations dimanche prochain à Milan.