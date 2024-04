Le PSG champion dès mercredi si…

En maîtrise, le Paris Saint-Germain s’est offert le scalp de l’Olympique Lyonnais (4-1), ce dimanche, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux hommes de Luis Enrique de se rapprocher, un peu plus, du douzième titre de champion de France de leur histoire. Leader avec 11 points d’avance sur l’AS Monaco, le club de la capitale pourrait d’ailleurs officialiser la nouvelle dès mercredi prochain.

La suite après cette publicité

Pour cela, les Rouge et Bleu devront l’emporter à Lorient (coup d’envoi à 19 heures), tout en espérant que les Monégasques ne battent pas Lille dans le même temps lors des matches en retard de la 29e journée. Un scénario qui permettrait alors au PSG de compter plus de 12 points d’avance à quatre journées de la fin et d’espérer, un peu plus, réaliser un quadruplé historique…