Lens se penche sur une révélation de Ligue 2

Deuxième de Ligue 1, le Racing Club de Lens est en course pour obtenir une qualification européenne et peut-être pour la prochaine Ligue des Champions. Si les prochaines semaines seront décisives, le club travaille également sur le long terme et au niveau du recrutement, les Artésiens ont toujours un œil attentif sur la Ligue 2. Ce fut le cas cet hiver avec l’arrivée de Julien Le Cardinal en provenance du Paris FC. Selon les informations du média luxembourgeois Le Quotidien, Kevin van den Kerkhof plaît beaucoup à la formation nordiste.

La suite après cette publicité

Latéral droit de 27 ans qui a récemment été convoqué avec l’Algérie, le droitier a été formé à l’AS Aulnoye puis à Lorient avant de passer en Belgique et au Luxembourg. Arrivé cet été de Dudelange à Bastia, Kevin van den Kerkhof a totalement crevé l’écran cette saison avec 4 buts et 5 offrandes en 30 matches de Ligue 2. Des performances loin d’être anodines et le RC Lens serait prêt à mettre 6 millions d’euros sur la table selon le média luxembourgeois.

À lire

Facundo Medina met un coup de pression à Kylian Mbappé