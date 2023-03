Les révélations de la saison de Ligue 2

On entre dans la dernière ligne droite de cette Ligue 2, version 2022/2023. Le Havre est très bien parti pour retrouver l’élite, alors que la bataille fait rage derrière. Bordeaux (2e), Sochaux (3e), Metz (4e) et Bastia (5e) se tiennent en seulement 5 points. Même Caen (6e) et Grenoble (7e) n’ont pas encore dit leurs derniers mots même s’ils sont un tout petit peu plus loin (respectivement à 7 et 9 points des Girondins). Il n’y aura qu’un seul élu après le HAC. Pour rappel, le championnat s’est adapté aux 4 descentes. Il n’y aura pas de play-offs. En attendant de connaitre le verdict du championnat, l’heure est à la présentation de ces révélations de la saison, qui devraient faire parler d’eux lors du prochain mercato.

Arouna Sangante, défenseur, 20 ans, Le Havre

Si le leader possède aussi la meilleure défense de Ligue 2 (14 buts encaissés en 28 matchs), il le doit en grande partie à Arouna Sangante. Le jeune élément s’est définitivement imposé dans cette charnière, devenant même indispensable aux yeux de Luka Elsner. C’est bien simple, à part le match à Amiens où il fut absent, il a participé à toutes les minutes de son équipe (27 matchs). Et même lorsqu’il a commis une grossière erreur face à Laval, c’est lui qui a offert le but de la victoire. Preuve qu’il a une capacité à vite rebondir. Le Sénégalais a d’ailleurs inscrit trois réalisations cette saison. Sous contrat jusqu’en 2025, celui qui a été formé en partie au Red Star avant de filer en Normandie aura pour prochain objectif d’être appelé par les A d’Aliou Cissé.

Amir Richardson, milieu, 21 ans, Le Havre

Petit à petit, le longiligne milieu de terrain (1m95) prend de l’épaisseur. Recruté l’été dernier par le Stade de Reims et prêté dans la foulée à son club formateur, il confirme les bonnes dispositions entrevues la saison dernière avec Paul Le Guen mais en mieux. Associé au capitaine Victor Lekhal et à une autre révélation du championnat, le jeune Yassine Kechta, le Franco-americano-marocain a confirmé son statut de titulaire (22 fois sur 26 matchs de championnat), prenant au passage une autre dimension. Il faut dire que son positionnement a changé sur le terrain. Moins concentré aux tâches défensives, il peut davantage se projeter vers l’avant et ça se voit dans les statistiques puisqu’il cumule déjà 3 buts et 4 passes décisives. Un avant-goût de ce qu’il pourra montrer en Ligue 1 l’an prochain.

Dilane Bakwa, ailier, 20 ans, Bordeaux

Bordeaux est lancé dans cette course intense pour retrouver la Ligue 1 et peut compter sur le jeune ailier pour l’y emmener. Il n’a pas vraiment vécu l’horrible saison passée durant laquelle il a fait de rares apparitions. Le mental était donc plutôt frais avant d’attaquer cet exercice et ça s’est vite vu. Capable de jouer des deux côtés, le gaucher est le joueur de 20 ans ou moins le plus décisif du championnat (5 buts et 5 passes décisives en 26 matchs. Il manque encore de régularité et de concentration, mais son activité et sa capacité à éliminer ont fait beaucoup de bien aux Girondins. Son nom est même apparu du côté de Lorient cet hiver pour remplacer Dango Ouattara. La presse évoquait un chèque de 12 M€ mais Bakwa est bien resté au sein de son club formateur. Un avant-goût de cet été.

Junior Mwanga, défenseur central/milieu, 19 ans, Bordeaux

Quasiment pas vu l’an dernier lors de la saison noire des Girondins (1 match), le défenseur s’est révélé cette année. David Guion lui a immédiatement fait confiance en l’installant dans sa charnière centrale. Costaud dans les duels malgré un gabarit pas si impressionnant (1m84), il sait également manier le ballon. Même s’il a connu un petit coup de mou à l’automne, Junior Mwanga a tout même découvert l’équipe de France U20 grâce à ses performances. Autre point fort à mettre à son actif, sa polyvalence. Replacé au milieu de terrain lors de la reprise en décembre, il s’est très bien adapté. Le retour de blessure d’Issouf Sissokho l’a fait redescendre d’un cran pour mieux revenir lors des trois derniers matchs. Conscient qu’il doit compter sur lui pour la suite, le club au scapulaire l’a prolongé jusqu’en 2026 le mois dernier.

Georges Mikautadze, attaquant, 22 ans, FC Metz

Il est le facteur X du FC Metz cette saison. Auteur de 14 buts en 28 matchs de championnat, ce qui lui permet d’occuper la place de meilleur buteur de Ligue 2 en compagnie de Jean-Philippe Krasso, l’international géorgien confirme sa progression. L’attaquant est même dans une très grande forme depuis la reprise des compétitions après le Mondial. Il est dans la continuité de ce qu’il a montré lors de ses deux prêts à Seraing en Belgique, d’abord en 2e division (19 buts) il y a deux ans, puis en Jupier Pro League (9 buts) l’an passé. Le natif de Lyon cumule même 7 passes décisives (meilleur passeur du championnat), preuve qu’il n’est pas qu’un simple buteur. Avec lui dans ses rangs, les Grenats peuvent aller chercher quelque chose de grand en fin de saison, ce qui permettrait à Mikautadze d’enfin découvrir la Ligue 1 sur la durée.

Kevin van den Kerkhof, latéral droit, 27 ans, Bastia

C’est sans doute la plus grande surprise de ce championnat de Ligue 2 cette saison. Pas conservé par Lorient à 20 ans, le latéral est repassé par le club amateur de Feignies (le club a changé de nom depuis, l’Entente Feignies-Aulnoye) dans son nord natal, puis la Belgique (4e division à la La Louvière et Olympique de Charleroi en 3e division) et le Luxembourg (Dudelange) pour enfin découvrir le monde professionnel en France. C’est Bastia qui vient le chercher et où il explose à ce niveau, à 27 ans. Titulaire indiscutable (26 fois sur 28 matchs, auxquels il a tous participé), le joueur compte même 4 buts et 5 passes décisives, des statistiques bluffantes pour un latéral, qui dispose de très bonnes qualités défensives. Sa progression et son insouciance lui ont carrément ouvert les portes de la sélection algérienne où il vient d’être appelé par Djamel Belmadi.

Formose Mendy, défenseur central, 22 ans, Amiens

Le club picard vit une saison plutôt décevante, mais peut se targuer d’avoir quelques éléments prometteurs dans son effectif. Outre le très jeune George Ilenikhena, buteur à seulement 16 ans et 150 jours en janvier dernier, Formose Mendy est devenu le taulier de la défense. Après une première saison prometteuse, mais un peu irrégulière, le Sénégalais a gagné en constance, tout en connaissant toujours quelques passages à vide. Ses performances lui ont valu d’être appelé pour la Coupe du Monde. Même s’il n’a pas disputé la moindre minute au Qatar, il s’installe peu à peu dans le groupe d’Aliou Cissé. Le mercato l’a sans doute un peu chamboulé, lui qui a été cité du côté de West Ham, Monaco ou encore Reims dès cet hiver. Nul doute que son départ se profile cet été.

Moïse Sahi Dion, attaquant, 21 ans, Annecy

Lui non plus n’est pas un inconnu puisqu’il a déjà vécu quelques apparitions en Ligue 1 et même un but face au PSG en avril 2021 avec Strasbourg. Prêté par le Racing, l’attaquant gagne du temps de jeu et de l’expérience du côté d’Annecy, qui est en train de réaliser une saison étonnante. 12 buts en 27 matchs de Ligue 2 et 5 réalisations en Coupe de France plus tard, le "Messi malien", surnom qui le poursuit depuis ses débuts à Bamako, affiche ses qualités de finisseur. Depuis la reprise des compétitions fin décembre, il est même le meilleur buteur du championnat (9 buts sur cette période) avec un excellent taux de réussite (un but tous les 2 tirs). Son retour en Alsace l’été prochain fera du bien à Strasbourg et sera l’occasion de prendre une petite revanche personnelle puisqu’une longue blessure l’an passé avait précipité son déclassement.