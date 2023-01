L’AS Monaco s’intéresse à Formose Mendy

La Ligue 2 semble de plus en plus taper dans l’œil des cinq grands championnats européens, et pour cause. En effet, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité ces derniers jours, le défenseur central sénégalais Formose Mendy est courtisé par West Ham, mais les conditions de visa de travail ne sont pas toutes remplies par le joueur de 22 ans, qui a fait l’objet d’une demande de dérogation de la part des Hammers pour espérer finaliser son arrivée. Si son transfert outre-Manche n’est pas facile administrativement parlant mais pas totalement abandonné, un club de Ligue 1 n’est pas insensible à son potentiel.

En effet, toujours selon nos informations, le Lion du Sénégal aux 2 sélections est dans le viseur de l’AS Monaco, qui l’a observé samedi soir lors du match nul concédé par l’Amiens SC, avec qui il est en contrat jusqu’en juin 2025, face au Havre (1-1). Le club du Rocher s’est également renseigné sur sa situation et pourrait ainsi profiter des difficultés contraignant son départ en Premier League pour entrer dans la danse et s’offrir ses services. Cette saison, Formose Mendy a déjà disputé 17 rencontres avec le club picard dans l’antichambre du football français, pour une réalisation inscrite en championnat.

