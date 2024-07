Dortmund : Hans-Joachim Watzke félicite Niklas Süle pour sa perte de poids

Souvent moqué pour son poids, Niklas Süle est revenu affuté de ses vacances. Depuis plusieurs jours, des images du défenseur allemand, de retour à l’entraînement avec le Borussia Dortmund, le montrant plus maigre et en pleine forme, circulent sur les réseaux sociaux. Une revanche dont se réjouit Hans-Joachim Watzke, l’ancien président du comité exécutif du BVB, aujourd’hui à l’UEFA. « Je me suis dit : mon Dieu, nous avons un nouveau joueur ! Il est en excellente forme et je préfère mille fois que l’on se rende compte d’une erreur et que l’on fasse les déductions qui s’imposent », a-t-il déclaré avec enthousiasme, dans des propos relayés par Fabrizio Romano.

Non convoqué pour l’Euro 2024 avec l’Allemagne, le joueur de 28 ans espère retrouver la sélection le plus rapidement possible. Cela passera par de bonnes performances avec le maillot jaune et noir et sous la houlette de Nuri Şahin, nouveau coach du club de la Ruhr.