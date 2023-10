Vidéo : la sale prestation de Dembélé face au Milan fait jaser sur X !

Le Paris Saint Germain s’est imposé 3-0 face à l’AC Milan pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions. Alors que Kylian Mbappé, Kang-In Lee et Randal Kolo Muani se sont illustrés d’un but, ce n’est pas le cas pour Ousmane Dembélé. Toujours muet face aux cages depuis son arrivée cet été au PSG en provenance du FC Barcelone, les prestations de l’attaquant français laissent planer le doute sur la rentabilité de son transfert sur les réseaux sociaux. Il a cru ouvrir son compteur de but (48e) mais son but a été refusé pour une faute.

La suite après cette publicité