Classement FIFA : la France sort du podium !

Hasard du calendrier, ce jeudi 23 juin 2022, cinquantième anniversaire de Zinedine Zidane, la FIFA vient de publier son dernier classement FIFA, avec une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Les Bleus, au sortir d'un rassemblement de juin raté dans les grandes largeurs (2 défaites, 2 nuls), tombent du podium.

De quoi accentuer un peu plus la pression sur Didier Deschamps et ses hommes à quelques semaines du rendez-vous international que tout le monde attend, la Coupe du Monde au Qatar. Avec un Zizou libre comme l'air, motivé à souhait et prêt à bondir si la place venait à se libérer...

L'Argentine passe devant les Bleus

Les Tricolores, troisièmes au dernier classement, sont donc désormais quatrièmes, dépassés par l'Argentine de Lionel Messi, détentrice de la Copa América, qui a notamment remporté la Finalissima contre l'Italie, championne d'Europe en titre.

Le Brésil est toujours leader et a même un peu creusé l'écart sur son dauphin la Belgique au cours des derniers jours. Dans le reste du Top 10, on notera les progressions de l'Espagne (6e, +1), des Pays-Bas (8e, +2) et du Danemark (10e, +1), tandis que l'Italie (7e, -1) et le Portugal (9e, -1) reculent. À noter que le Kazakhstan s'offre la plus belle progression, avec un bond de 11 positions (114e).

Le Top 10

Brésil - 1837,56

Belgique - 1821,92

Argentine - 1770,65



- 4. France - 1764,85

Angleterre - 1737,46

Espagne - 1716,93

Italie - 1713,86

Pays-Bas - 1679,41

Portugal - 1678,65

Danemark - 1665,47