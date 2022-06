PSG, Equipe de France : Zinedine Zidane dévoile ce qu'il veut pour son avenir !

La suite après cette publicité

Zinedine Zidane n’accorde pas beaucoup d’interviews. Alors, quand il décide de se confier longuement à L’Équipe dans le cadre de son 50e anniversaire, on écoute le Ballon d’Or 1998. Et ça tombe bien parce que ZZ a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. Notamment du côté de Paris. Annoncé comme l’une des cibles prioritaires de l’Emir du Qatar, l’ancien milieu de terrain avait pourtant cessé d’être envoyé du côté de la porte d’Auteuil dès le premier trimestre de l’année 2022. Et puis, le 10 juin dernier, une rumeur a mis les médias en branle-bas de combat : Zidane serait proche du PSG.

Info ? Intox destinée à faire bouger la FFF ? Toujours est-il que Nasser Al-Khelaïfi a publiquement indiqué, plus tôt dans la semaine, que les champions de France en titre avaient choisi une autre option pour la succession de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier. « On a choisi une autre option que Zidane. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place. J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligues des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement ni indirectement. »

Il ne dit pas non au PSG

Interrogé sur son avenir, Zidane a profité de cette tribune offerte par le quotidien sportif pour mettre les points sur les i, affirmant qu'il a envie de « continuer à entraîner ». Et il a été question des Bleus. Celui qui a si bien défendu la tunique de la sélection nationale ne s'est d'ailleurs absolument pas caché et a fait savoir qu'il est très chaud pour en prendre les commandes. « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! (Il met sa main sur son cœur.) Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête. [...] Je ne sais pas (quand, NDLR). Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j’ai envie de prendre un jour l’équipe de France, je l’assume. Aujourd’hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l’opportunité se présente ensuite, alors je serai là. Encore une fois, cela ne dépend pas de moi. Mon envie profonde est là. L’équipe de France est la plus belle chose qui soit », a ainsi lancé la légende tricolore.

Puis, forcément, question sur le Paris Saint-Germain, qui a tenté de l'attirer dans ses rangs pour devenir son entraîneur cet été. Sera-t-il entraîneur du Paris Saint-Germain ? « Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Quand j'étais joueur, j'avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n'y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. [...] Si je repars dans un club, c'est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C'est pour cela que je ne peux pas aller n'importe où », a-t-il répliqué, ouvrant donc la porte au club de la capitale. Les dirigeants parisiens sont donc prévenus : la porte est ouverte dans un avenir proche, même si, forcément, tout le monde souhaite que Galtier reste longtemps puisque cela voudra dire que l'entraîneur qui n'a pas encore été officiellement nommé aura obtenu de bons résultats....