Caen : Alexandre Mendy finalement parti pour rester

Courtisé par de nombreux clubs au cours de l’été, Alexandre Mendy devrait finalement rester à Caen comme annoncé par Ouest France. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. En revanche et comme révélé dans le quotidien régional, aucun arrangement n’a été trouvé avec la nouvelle direction. Si le meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 2 avait affiché clairement sa volonté de rejoindre Sunderland, le club normand, passé sous le pavillon de la famille Mbappé, a finalement bloqué son départ. Face à ce veto, Alexandre Mendy, déterminé à l’idée de retrouver un quotidien moins pesant, a ainsi pris la décision de rester en Normandie. Contacté par nos soins, son conseiller nous a, en ce sens, confié qu’il avait décidé, après discussion avec le natif de Toulon, de mettre fin à un départ.

« Aujourd’hui, Alexandre Mendy veut retrouver les terrains, le ballon, sa passion, à savoir jouer au football. L’été fut agité, compliqué émotionnellement, mais Alex aspire désormais à retrouver un environnement sain et une sérénité. Il s’est entraîné seul pendant deux mois, il a montré encore une fois un mental d’acier. Il a continué à le montrer malgré ce contexte difficile et il va continuer à le faire. Il est important de préciser que cette décision n’est pas liée à un arrangement trouvé avec les nouveaux propriétaires. Très vite, dans nos discussions avec Pierre-Antoine Capton, nous avons compris l’importance qu’avait Alex aux yeux de la nouvelle direction et que son départ serait bloqué. Après, je le répète, les nouveaux investisseurs ont fait leur travail, celui de garder le meilleur buteur du club et du championnat. Chaque position se tient. Pour Alex, son but désormais restera le même : tout donner sur le terrain et aider au mieux ses coéquipiers. Ce choix, nous l’avons pris à deux après avoir longuement discuté. C’est aussi important pour Alex de protéger sa famille, sa femme, ses enfants, de permettre à ses proches de retrouver cette stabilité à quelques jours de la rentrée des classes. C’est un tout, mais une chose est sûre, c’est qu’Alex n’est heureux que sur les terrains et conserve aujourd’hui une image intacte auprès de son club et de ses dirigeants. C’est un exemple à suivre ».