Manchester United : la réponse cinglante d'Ole Gunnar Solskjaer à Mino Raiola pour Paul Pogba !

L’Angleterre et les amoureux de Manchester United l’avaient vu venir. Mardi, la veille du match entre les Red Devils et le RB Leipzig, Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, envoyait un sacré pavé dans la mare. Le célèbre représentant de joueurs annonçait tout simplement que son protégé quittera sans doute Old Trafford à la fin de la saison.

« Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester, il n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait. Il doit changer d’équipe, d’endroit. » Un timing désastreux et condamné par les observateurs alors que MU jouait sa survie en Ligue des Champions.

OGS épargne publiquement Pogba

Et ça n’a pas raté. Battus par Leipzig (3-2), les Mancuniens ne seront pas de la fête lors des huitièmes de finale. Et forcément, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas échappé aux questions sur l’impact des déclarations de Raiola sur son groupe. Et voici sa réponse. « Quand l’agent de Paul comprendra que le football est un sport collectif et que nous travaillons tous ensemble, ce sera mieux. C’est probablement la seule chose que je dirai à ce sujet. Je ne veux pas dépenser trop d’énergie avec ça. »

Relancé sur le mal-être supposé de Pogba, auteur du deuxième but mancunien, OGS a botté en touche. « Vous devez poser la question à Paul. Je ne vais pas parler à sa place. Paul est concentré sur le fait de donner le meilleur de lui-même pour l’équipe. Il travaille dur à l’entraînement. Ce n’est pas le moment de parler des arrivées et des départs au club. » C’est dit.