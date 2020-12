Mino Raiola annonce la fin de l'aventure de Paul Pogba à Manchester United

Et dire que Paul Pogba commençait tout juste à retrouver des sensations à Manchester United. Blessé puis malade de la Covid-19, le Français revient à la compétition depuis quelques semaines, non sans un physique encore un peu défaillant. Devenu joueur de rotation face à la concurrence qui s'est installée avec les arrivées successives de Bruno Fernandes puis de Donny van de Beek, il a fêté ce week-end sa première titularisation en championnat depuis le 1er novembre.

On peut dire que ça s'est bien passé puisqu'en plus de la victoire des Red Devils contre West Ham 3-1, le milieu de terrain de 27 ans a marqué son tout premier but de la saison. Il postule désormais à une place dans le onze d'Ole Gunnar Solskjaer pour affronter le RB Leipzig ce mardi en Ligue des Champions. Un rendez-vous ô combien important puisque le club anglais joue sa qualification pour les 8es de finale. Un match nul lui suffira grâce à son bon résultat du match aller (victoire 5-0).

Raiola : «Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United»

«Je me sens en confiance, je me sens moi-même. J'ai plus de jambes et je me sens beaucoup mieux physiquement. C'est bien de revenir dans l'équipe, et de marquer ce but pour aider l'équipe à revenir dans le match, c'est très important pour l'équipe. Je suis très heureux pour cela. Ça fait du bien de jouer. J'ai eu une blessure, une longue blessure, je suis revenu, c'était étrange pour moi. Je n'étais pas prêt physiquement. Le simple fait de jouer les 90 minutes... c'est une telle différence. Je me sens tellement mieux aujourd'hui (samedi)» souriait Pogba à la sortie du terrain. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin c'est ce qu'on pensait...

L'actualité est sans doute trop calme pour Mino Raiola, qui a joué une nouvelle partition en solo. Dans un entretien à paraître ce mardi dans Tuttosport dont les premières déclarations sont sorties dès aujourd'hui, l'agent du champion du monde 2018 lâche une énorme bombe. «Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United.» Il n'y avait rien de mieux pour remettre le feu. Initialement en fin de contrat en 2021, le joueur a vu son bail être allongé d'un an par le biais d'une option automatique. Ça ne semble pas lui plaire, lui qui avait annoncé ses envies d'ailleurs à l'été 2019, avant de se voir proposer une juteuse prolongation.. La machine médiatique, le Real Madrid et la Juventus n'en demandaient pas tant pour relancer le feuilleton.