Manchester United : Paul Pogba serait sur le point de signer une juteuse prolongation !

Le changement est radical. Lassé de voir Manchester United être relégué au second plan en Premier League, Paul Pogba (27 ans) avait publiquement clamé ses envies d’ailleurs l’été dernier. A l’époque, le Real Madrid, et surtout Zinedine Zidane, le courtisait fortement. Mécontent puis longtemps blessé, le champion du monde 2018 semblait avoir fait son temps à Old Trafford. Mais depuis le fameux Restart du championnat anglais, c’est un autre homme qui porte la tunique des Red Devils.

Sans doute ravi de l’impact de Bruno Fernandes, Pogba a changé de discours. Désormais, le Frenchy se sent bien à MU. «Vous pouvez dire que c’est une vraie équipe. Avant, nous étions parfois trop défensifs ou trop offensifs et nous n’avions pas cet équilibre et ce contrôle. Maintenant c’est le cas, nous somme plus structurés, nous avons travaillé dur pour en arriver là», déclarait-il récemment à United Review.

Un nouveau contrat et un nouveau salaire

Un bien-être retrouvé qui fait le bonheur de son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. « Je parle plus ou moins tous les jours avec Paul. Il sait qu’il n’allait pas être lâché. Quand Paul joue comme ça, aucune équipe ne se passerait de lui, mais il a été absent durant très très longtemps. Il a été fantastique depuis la reprise et a beaucoup apporté à l’équipe », a indiqué le Norvégien après la victoire d’hier soir de MU sur le terrain de Crystal Palace (2-0).

Et depuis les propos tenus par le natif de Lagny-sur-Marne, les médias anglais évoquent avec insistance la possibilité de voir l’ancien Bianconero prolonger son contrat. Pour rappel, Pogba est lié aux Red Devils jusqu’en 2021, avec une année en option. Eh bien cette tendance se confirme puisque le Sun révèle que l’international tricolore (69 sélections, 10 buts) serait sur le point de parapher une prolongation de cinq ans avec une belle revalorisation à la clé ! Le tabloïd rajoute que son club est confiant sur le fait de pouvoir l'annoncer une fois le championnat terminé. Pour rappel, le numéro 6 mancunien touche actuellement 16 M€ par an environ.