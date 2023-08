Bordeaux doit remonter à tout prix en Ligue 1

La saison passée, les Girondins de Bordeaux ont manqué de peu un retour en Ligue 1 en terminant au pied du podium (à 3 points de Metz, 2e de Ligue 2) après avoir occupé les avant-postes pendant une grande partie de l’année. En préambule de la reprise du championnat, les dirigeants bordelais sont unanimes : la remontée à l’échelon supérieur est capitale pour le projet du club au scapulaire.« On ne va pas se cacher. On pense qu’on a les moyens et qu’on a fait ce qu’il fallait au niveau du recrutement. On va mettre tout ce qu’il faut en place, toutes nos forces pour essayer de monter », a reconnu Admar Lopes, le directeur sportif des Girondins, des propos rapportés par France Bleu Gironde.

Pour y parvenir, les Girondins de Bordeaux ont déjà lancé les grandes manoeuvres. En effet, les Marine et Blanc ont réalisé un recrutement intelligent. Outre les signatures de joueurs expérimentés avec le "niveau de Ligue 1" à l’image de l’ancien sochalien Gaëtan Weissbeck et de l’ex-buteur de Guingamp Jérémy Livolant, les Bordelais ont comblé le vide en attaque laissé par Josh Maja (transféré à West Brom) en enrôlant Zan Vipotnik, jeune avant-centre slovène. À cela s’ajoute les arrivées de Pedro Diaz en provenance de Gijon ou encore d’Harrison Marcelin et Yohan Cassubie, libres depuis la fin de leur aventure respective à Monaco et à Niort. Avec les options d’achat levées d’Aliou Badji et Clément Michelin, Bordeaux a dépensé près de 12 M€, soit le club de Ligue 2 qui a plus recruté cet été. Reste à savoir si les nouvelles recrues répondront aux attentes de leurs dirigeants.