Affaire des paris sportifs : le patron de la Fédération italienne réagit au scandale !

Ce nouveau scandale ébranle le football italien ! Pour rappel, trois internationaux italiens, Nicolo Fagioli, Nicolo Zaniolo et Sandro Tonali sont inquiétés par la justice transalpine pour avoir effectué des paris illégaux. Si le joueur de la Juventus Turin a écopé d’une suspension 7 mois, le milieu de terrain de Newcastle attend d’être fixé sur son sort après être passé aux aveux. En marge de la défaite de l’Italie face à l’Angleterre (3-1) comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024 mardi soir, le président de la Fédération italienne de football (FIGC) Gabriele Gravina s’est exprimé pour la première fois sur cette affaire.

«D’un point de vue professionnel, je ne me sens pas impliqué. Je me sens impliqué sur le plan humain. Le jeu est un fléau social et ne concerne pas que le football italien. Cela concerne plusieurs millions de personness, dont un million et demi sont vraiment malades, il est normal que parmi ceux-ci il y ait quelqu’un qui soit en relation avec le monde du football. Ceux qui ont commis des erreurs doivent être punis, et nous avons pris des mesures pour le faire le plus rapidement possible. La douleur doit être affligeante, mais celui qui nous demande de l’aide, et certains le font déjà, nous l’aiderons. Nous avons besoin d’une idée de rétablissement pour ces gars-là. Selon le pouvoir judiciaire, les joueurs peuvent également parier sur l’Italie contre l’Angleterre sur des plateformes légales. Ils sont punis parce que nous avons inscrit ce principe dans nos règles et nos lois. Nous ne pouvons pas être hypocrites et ignorer ce fléau social, nous avons besoin d’une coordination entre la justice ordinaire et le sport. Mais nous n’abandonnerons jamais ces gars-là», a déclaré le patron de la FIGC.