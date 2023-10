Les nouvelles révélations accablantes de Sandro Tonali

La suite après cette publicité

Un scandale de paris illicites et trois joueurs dans la tourmente. L’Italie se passionne pour la nouvelle affaire malheureuse qui touche son football, avec en première ligne Nicolo Fagioli (Juventus Turin), Sandro Tonali (Newcastle, ex-AC Milan) et Nicolo Zaniolo (Aston Villa). Le premier est le moins connu internationalement mais c’est lui qui a offert les premières révélations, en décidant de coopérer avec la justice italienne. On a donc appris qu’il avait été menacé par des hommes alors qu’il n’avait pas payé ses dettes de jeu, et que c’est bien Tonali qui lui avait conseillé de parier sur un site illicite.

Sandro Tonali, 23 ans, a lui aussi décidé de coopérer, dans l’espoir de voir sa peine réduite. Fagiolo a ainsi écopé de 7 mois de suspension (et 5 mois de sursis), d’une amende de 12 500 euros et d’un suivi thérapeutique de plusieurs mois pour soigner son addiction au jeu. Mais le milieu de terrain de Newcastle risque de prendre plus cher. En effet, contrairement à Fagioli qui n’avait jamais parié sur des matches de la Juventus, Tonali a avoué avoir joué sur des rencontres de l’AC Milan. C’est ce qu’il a révélé à Giuseppe Chinè, le magistrat en charge de l’affaire.

Au moins un an de suspension ?

Et cela change beaucoup de choses, puisque le méfait peut être considéré comme un délit pur et simple et plus seulement un délit sportif, selon la loi italienne. Circonstance atténuante, selon les déclarations de Tonali, il n’a parié qu’en faveur de son équipe. Ce qui n’affecte donc pas la véracité du résultat. Reste à savoir si le milieu de terrain a dit toute la vérité, alors que son téléphone et sa tablette sont actuellement décortiqués par les enquêteurs.

Si les paris sur sa propre équipe sont confirmés, la sanction du parquet serait nécessairement de plus de 3 ans selon la Gazzetta dello Sport. Mais la coopération du joueur et sa transparence, tout comme son envie de raccourcir le délai au maximum pour connaître sa sanction, vont alléger la note. Probablement pas autant que pour Fagioli. Tonali a aussi déjà fait savoir qu’il serait suivi pour soigner son addiction, histoire de prouver sa bonne volonté. Les médias italiens imaginent une sanction d’au moins 1 an pour l’international italien, recruté plus de 70M€ par Newcastle cet été. Et il faudra alors attendre pour voir si la punition est étendue sur tout le territoire européen…