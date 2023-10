Affaire des paris sportifs : l’agent de Sandro Tonali donne de ses nouvelles

La suite après cette publicité

C’est l’affaire qui secoue l’Italie depuis plusieurs jours désormais. Englués dans une addiction au jeux d’argent, plusieurs joueurs de Serie A et de la Squadra Azzurra ont été épinglés par le Parquet de Turin qui a ouvert une enquête suite aux révélations du lanceur d’alertes Fabrizio Corona. Au coeur de ce scandale, Sandro Tonali risque très cher car il a été identifié par Nicolo Fagioli comme celui qui montré le site au jeune joueur de la Juventus Turin. Et alors que la Fédération italienne veut faire un exemple avec le milieu de Newcastle, ce dernier serait détruit mentalement et travaillerait déjà pour se sortir de cette addiction.

Alors que l’ancien de l’AC Milan et de Brescia ne s’est toujours pas exprimé sur le sujet, son agent Giuseppe Riso a donné de ses nouvelles ce mardi à l’occasion d’un événement à l’ambassade d’Italie à Londres. Il s’est dit confiant sur les efforts que va faire son poulain mais il a également tenu à remercier les Magpies pour le soutien envers le milieu transalpin : «Sandro joue un jeu important contre la dépendance au jeu : il gagnera celui-là aussi. Félicitations à Newcastle qui a toujours été aux côtés de Sandro. Il est sous le choc, secoué et triste. J’espère que cette expérience lui sauvera la vie et celle de beaucoup d’autres, qu’elle aidera ceux qui tombent dans la même habitude que lui. Sandro s’entraîne, et samedi (Newcastle-Crystal Palace), il pourrait aussi jouer. Il a compris qu’il devait affronter ce problème de manière déterminée. Le club est absolument pour le moment, à ses côtés.»