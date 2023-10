Scandale de paris sportifs : Sandro Tonali est complètement brisé mentalement

La suite après cette publicité

À moins d’une semaine d’affronter l’Angleterre, dans un choc aux allures de finale du groupe C des éliminatoires à l’Euro 2024, l’Italie se serait probablement bien passée de ce nouveau scandale de paris sportifs qui ébranle la sélection, et par extension, le Calcio. Tout était parti d’une information provenant du lanceur d’alertes Fabrizio Corona, lequel avait avancé au début du mois d’août une addiction du joueur de la Juventus Turin, Nicolò Fagioli, aux paris. Hic : cette pratique est absolument proscrite pour un joueur professionnel, comme le signale explicitement le code de la justice sportive italienne. Mais il y a seulement quelques jours, cette affaire a pris des proportions bien plus importantes, après que La Stampa eut annoncé l’ouverture d’une enquête par le Parquet de Turin.

Un véritable tsunami qui n’a pas épargné les deux internationaux italiens, Nicolò Zaniolo et Sandro Tonali, également soupçonnés d’être tombés dans la tentation après la découverte de messages les impliquant. Interrogés par des officiers de police cette semaine, les deux joueurs ont d’ailleurs été écartés du rassemblement de la Squadra Azzura. «Toute l’équipe est proche de Tonali et de Zaniolo. Nous en sommes vraiment désolés. Le risque est de tomber dans ces tentations, il faut s’efforcer de trouver un moyen de leur faire comprendre les dangers qu’ils courent. La décision de les laisser partir ? Ce n’est pas bien de dire qui a pris la décision, il suffit de dire que c’est une bonne décision. », a déclaré le sélectionneur Luciano Spalletti au micro de Sky ces dernières heures.

Sandro Tonali est détruit mentalement

Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport donne des informations supplémentaires sur la santé mentale de Sandro Tonali. Selon le quotidien transalpin, le milieu de terrain de Newcastle serait complètement brisé par cette histoire de paris illicites. Devenu dépendant et complètement addict de cette pratique insidieuse depuis des mois, le joueur de 23 ans tente d’entamer son processus de guérison. S’il a reconnu auprès de sa famille, de ses proches et de la justice, sa culpabilité dans l’histoire, l’international italien est désormais encadré par un psychiatre reconnu au pays.

Un moyen de se livrer et d’évoquer son incapacité à freiner cette vicieuse accoutumance, mais également, une nécessité pour la suite de sa carrière de footballeur, lui qui avait rejoint l’Angleterre et Newcastle en grandes pompes cet été pour un transfert avoisinant les 80 millions d’euros. Ses consultations devraient ainsi s’articuler autour de deux thèmes : sa vie personnelle et le sportif. Le journal précise par ailleurs que Tonali souhaiterait désormais s’impliquer dans la prévention contre les paris sportifs. Tête d’affiche de la génération italienne florissante de ces derniers mois, l’ancien joueur de Brescia souhaite éviter de potentielles sorties de route chez les plus jeunes.