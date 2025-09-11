Benjamin Pavard annonce la couleur à l’OM

Dix jours que le mercato a fermé ses portes mais Benjamin Pavard n’avait toujours pas rejoint son nouveau club. La trêve internationale est passée par là, lui qui a rejoint l’équipe de France pour pallier le forfait de William Saliba. Il a regardé les deux victoires des Bleus depuis le banc de touche, avant, enfin, de poser le pied à Marseille hier. Prêté avec option d’achat par l’Inter dans les dernières heures du mercato, le défenseur effectuait sa rentrée médiatique ce jeudi, après avoir fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers. Il devrait rapidement être mis dans le bain, dès demain (20h45) contre Lorient au Vélodrome sans doute.

«Quand j’ai su l’intérêt de l’OM, c’était clair et net dans ma tête, rejoindre le Vélodrome et jouer la Ligue des champions avec Marseille. Ce sont des émotions à vivre. J’ai hâte de célébrer des victoires, j’espère dès vendredi», assure le nouveau numéro 28 marseillais. Il postule d’ailleurs à une place face aux Merlus face aux incertitudes entourant la défense en ce début de saison. «Les supporters sont toujours là, j’avais besoin de vivre des émotions et de me rapprocher de ma famille. Tout est fait pour que je sois heureux», poursuit le champion du monde dont le projet a bien été vendu par un certain Adrien Rabiot.

Quel poste à l’OM ?

Il existe tout de même une inconnue, celle de son poste auquel compte le faire jouer Roberto De Zerbi. Latéral droit aux plus grandes heures de sa carrière, Pavard a souhaité se recentrer dans l’axe depuis quelques saisons. C’est même un sujet de crispation avec Didier Deschamps en équipe de France. À l’OM, la question est légitime car il y a désormais beaucoup d’éléments évoluant dans l’axe comme Balerdi, Medina, Aguerd ou encore Egan-Riley. Ce dernier a aussi évolué sur le côté droit où les alternatives sont beaucoup moins nombreuses. Timothy Weah a un profil très offensif, Murillo a montré certaines limites, comme Pol Lirola qui ne bénéficie pas de la confiance de son entraîneur.

«Moi, tout me va, répond la nouvelle recrue en conférence de presse. Quand j’ai eu Benatia au téléphone, il m’a parlé du projet, je suis venu pour ça, ça m’a tout de suite séduit. Ce n’est pas moi qui décide mon poste, je suis très polyvalent. Je joue à un peu partout. Défense à 3 ou 4, arrière droit, je suis à disposition du coach.» L’OM lui permettra de jouer la Ligue des Champions et de s’affirmer encore un peu plus car au bout de la saison, il y a un Mondial à disputer. Pavard est actuellement en ballottage pour intégrer cette liste. Une bonne saison, et pourquoi pas un titre que l’OM attend depuis 2011, lui assurerait une place pour 2026.

