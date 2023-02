Djibril Cissé bientôt de retour en Ligue 1 ?

Âgé de 41 ans aujourd’hui, Djibril Cissé n’a décidément pas coupé les ponts avec le football. Présent sur BFM TV Alsace ce vendredi, l’ancien attaquant d’Auxerre ou encore de Liverpool, a confié une nouvelle fois qu’il envisageait de reprendre du service en Ligue 1, même gratuitement. Son objectif ? Atteindre le cap des 100 buts dans le championnat, lui qui en totalise 96.

La suite après cette publicité

«Je l’ai toujours dit (vouloir reprendre du service en Ligue 1, même gratuitement NDLR). J’ai fait cette sortie il y a plus d’un an. Je suis toujours dans la même optique. Est-ce que ça se fera ? J’en suis moins sûr mais on ne sait jamais », a déclaré l’ancien international français (41 sélections, 9 buts), dont la dernière expérience professionnelle remonte à la saison 2017/2018, dans le club suisse d’Yverdon-Sport.

À lire

Chelsea se fait détruire par la presse anglaise, le Benfica avait trouvé le remplaçant d’Enzo Fernandez au PSG