Rennes : Mbaye Niang sort du silence

Alors que son nom agite les colonnes des gazettes des transferts ces derniers jours, Mbaye Niang (25 ans) a tenu à mettre les choses au point. L'attaquant international sénégalais s'est exprimé sur ses réseaux sociaux pour explique que, si sa situation était loin d'être résolues, ses relations avec le Stade Rennais, elles, ne sont pas aussi tendues qu'on le dit depuis sa mise à l'écart pour l'amical face à Benfica (défaite 2-1).

«Je n’avais aucune envie de m’exprimer à nouveau. Je demande aux personnes qui s’expriment à ma place de cesser de le faire. Contrairement à ce qui peut se lire et se dire, j’ai de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais F.C., que ce soit le staff, les joueurs ou la direction. Je ne sais pas comment va se terminer le mercato, mais aujourd’hui, je suis au club et reste concentré sur le travail qu’on me demande», a-t-il posté. C'est dit. Pour la suite de son mercato, on attendra.