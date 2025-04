BL : match complètement fou entre l’Union Berlin et le VfB Stuttgart !

Match complètement dingue au Stadion An der Alten Försterei (À la vieille Maison forestière en français). L’Union Berlin recevait le VfB Stuttgart. Et ce qui était censé n’être qu’une simple opposition de la 30e journée entre deux écuries du ventre mou de Bundesliga a accouché d’un scénario absolument exceptionnel. Andrej Ilić lançait parfaitement les locaux dès la 5e minute, avant que Diogo Leite ne double la mise peu après (19e). La partie allait alors s’enflammer, puisque Stuttgart égalisait rapidement, grâce à des buts marqués coup sur coup par Deniz Undav (23e) et le Français Enzo Millot (29e).

Pas abattu, l’Union repassait devant grâce à Leopold Querfeld (38e). Mais Jeff Chabot venait encore remettre les compteurs à zéro (43e). Chris Führich venait redonner l’avantage aux visiteurs (45e+1), mais Andrej Ilić, encore lui, permettait aux siens de regagner les vestiaires sur le score fou de 4-4 (45e+6). Visiblement, Steffen Baumgart et Sebastian Hoeness ont resserré les boulons de leur défense à la pause, puisque le score n’a pas évolué lors du deuxième acte. L’Union Berlin reste donc 13e, tandis que Stuttgart pointe au 11e rang.