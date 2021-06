Tottenham veut mettre des bâtons dans les roues à Harry Kane

La suite après cette publicité

Le feuilleton Harry Kane promet d'animer le mercato estival 2021. S'il dispute actuellement l'Euro 2020 avec l'Angleterre et qu'il est pour le moment pleinement concentré sur la compétition, l'attaquant de 27 ans devra régler la question de son avenir cet été. Depuis quelques semaines, diverses informations corroborent : le serial buteur de Tottenham veut quitter son club formateur et souhaite rejoindre une grosse écurie capable de lui offrir des trophées, lui qui n'a jamais rien gagné de sa carrière.

D'autant plus que le club londonien ne disputera pas la prochaine campagne de Ligue des Champions, et que le principal protagoniste ne veut plus se contenter de la Ligue Europa. Vraisemblablement, la machine à buts Harry Kane, qui a bouclé la saison 2020-2021 avec le statut de meilleur buteur (23 réalisations) et meilleur passeur (14 offrandes) de Premier League, possède un objectif en tête : rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola, champion d'Angleterre en titre et vice-champion d'Europe à la recherche du successeur de Sergio Agüero.

Tottenham prêt à retenir Kane contre son gré

Mais la situation va se compliquer pour les Cityzens, qui rêvent également d'attirer le principal artificier de Tottenham. D'après les informations du Telegraph, Daniel Levy, le président à la sulfureuse réputation de négociateur hors-pair, est déterminé à garder son meilleur buteur, qui est également l'un de ses meilleurs joueurs. Le patron des Spurs est prêt à tout pour retenir Harry Kane. Reste à savoir si cela refroidira les dirigeants mancuniens sur ce dossier.

Récemment, le patron de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, a clairement annoncé que les Skyblues étaient prêts à réaliser un nouveau mercato de très grande envergure afin de permettre à Pep Guardiola d'aller encore plus haut et d'atteindre le graal, à savoir la victoire en Ligue des Champions. De son côté, Daniel Levy a indirectement envoyé un message à Harry Kane ainsi qu'à ses nombreux prétendants. Voilà un feuilleton qui s'annonce passionnant à suivre tout au long de l'été.