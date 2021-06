Tottenham : la mise en garde de Daniel Levy à Harry Kane

«Je veux jouer la Ligue des Champions. Je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit. Je veux jouer dans les plus grands matches. (...) Je l'ai déjà dit, je n'ai jamais dit que je resterai chez les Spurs pour le reste de ma carrière. Je n'ai jamais dit non plus que je quitterais les Spurs.» Interrogé sur son avenir il y a quelques semaines, Harry Kane avait été assez clair en expliquant qu'il souhaitait jouer la C1, et gagner des trophées. Problème pour le club londonien, il ne jouera pas la Ligue des Champions en 2021/22 après avoir terminé à la septième place de PL.

On n'imagine donc pas l'avant-centre anglais rester chez les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium cet été, et ce malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2024. Cela tombe bien puisque des clubs comme Manchester United ou Chelsea sont intéressés par les services du joueur de 27 ans, qui va débuter l'Euro avec l'Angleterre ce dimanche contre la Croatie (15h). Mais en interne, Tottenham ne fera aucun cadeau à Harry Kane et ses courtisans.

Daniel Levy prévient aussi les courtisans

Dans un long entretien accordé au site du club, le président de Tottenham Daniel Levy a d'abord tenu à répondre à son joueur, sans le citer. «Je ne vais jamais parler d'un joueur spécifique en public. Tout ce que je dirai, c'est que ses frustrations de ne pas gagner sont partagées par moi et tous les fans et joueurs. Nous voulons tous gagner», a lâché le boss des Spurs. Avant d'enchaîner sur l'arrivée de Fabio Partici, nouveau directeur du football, et sa mission.

«L'un des points que Fabio devra traiter lorsqu'il arrivera est de savoir quels joueurs seront conservés, et lesquels seront invités à chercher d'autres clubs. (...) Il y a un marché là dehors. Ce que nous voulons et ce que les autres clubs veulent n'est pas toujours possible à réaliser. Nous ferons ce qui est bon pour le club.» Si les clubs intéressés par Harry Kane ne se montrent pas convaincants, il n'y aura donc aucun départ pour l'Anglais. Le message est passé, alors que Tottenham attendrait au moins... 175M€ !