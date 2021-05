Tottenham : la mise au point de Harry Kane sur son avenir

La suite après cette publicité

Le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes et il y a déjà des noms qui ressortent dans l'actualité, comme celui de Lionel Messi. Mais outre-Manche, il y a un joueur qui fait déjà beaucoup parler : Harry Kane. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024, l'attaquant anglais qui a encore flambé cette saison (32 buts, 16 caviars en 48 matches toutes compétitions confondues) est toujours aussi flou concernant son avenir. En Angleterre, on parle déjà des intérêts des deux clubs de Manchester ou encore de Chelsea alors que du côté de l'Hexagone, le Paris SG semble aussi suivre le dossier d'un œil.

Mais qu'en pense l'intéressé qui, selon la presse anglaise, aurait déjà annoncé son départ aux dirigeants londoniens ? Longuement interrogé par Sky Sports, l'international anglais (53 buts, 43 sélections) a donné quelques précisions sur son futur : «je pense qu'il y a définitivement une conversation à avoir. C'est un moment où je dois réfléchir et avoir une conversation avec le président. (...) J'espère que nous avons une assez bonne relation. Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête.»

«Je veux jouer la Ligue des Champions»

Car en cas de grosse offre, Harry Kane sait bien que le président Daniel Levy pourrait réfléchir à deux fois. « Je ne sais pas, je veux dire qu'il (Daniel Levy, le président de Tottenham) pourrait vouloir me vendre. Il pourrait se dire : "si je peux obtenir 100 millions de livres pour toi, alors pourquoi pas..." Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vaudrai pas ça dans les deux ou trois prochaines années », a enchaîné le joueur formé au club. Mais ce qui risque d'influencer sa décision, c'est la plus prestigieuse des compétitions européennes.

«Je veux jouer la Ligue des Champions. Je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit. Je veux jouer dans les plus grands matches. (...) Je l'ai déjà dit, je n'ai jamais dit que je resterai chez les Spurs pour le reste de ma carrière. Je n'ai jamais dit non plus que je quitterais les Spurs», a-t-il conclu. Septième à une journée de la fin, Tottenham jouera au mieux la Ligue Europa la saison prochaine...