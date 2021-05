Tottenham : Harry Kane a choisi son futur club

La suite après cette publicité

Les grands attaquants européens font décidément beaucoup parler ces derniers jours. En France, on s’extasie sur le retour de Karim Benzema en équipe de France. En Espagne, Erling Haaland et Kylian Mbappé font rêver les fans du Real Madrid. Et en Angleterre, tout le monde se demande où jouera Harry Kane la saison prochaine. Pour rappel, la presse britannique a confirmé récemment que l’emblématique attaquant de Tottenham avait bel et bien annoncé à ses dirigeants qu’il comptait plier bagage.

Depuis, le jeu des pronostics est lancé outre-Manche. Cité dans le viseur de Chelsea et des deux Manchester, l’international anglais (53 sélections, 34 buts) a également été cité au PSG où il retrouverait l’un de ses fervents admirateurs, Mauricio Pochettino. Mais l’homme qui a inscrit 27 buts et délivré 15 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues cette saison ne veut pas rallier la France.

Kane veut aller à City

Selon le Times, le natif de Walthamstow veut jouer sous le maillot de Manchester City. Avec le départ acté de Sergio Agüero, l’Anglais sait qu’il y a une place à prendre au sein de l’attaque mancunienne. Fraichement sacré champion d’Angleterre e finaliste de la Ligue des Champions, City a le profil d’une équipe pouvant permettre à Kane d’exaucer son vœu : remplir sa vitrine de trophées.

De plus, la formation entraînée par Pep Guardiola est l’une des seules à disposer des fonds nécessaires pour financer un transfert estimé à au moins 140 M€ chez nos voisins anglophones. Mais en attendant, défense d’évoquer ce dossier chez les Citizens. « Question suivante. C'est un joueur de Tottenham Hotspur, s'il vous plaît », a d’ailleurs lâché Guardiola à un journaliste qui souhaitait en savoir davantage.