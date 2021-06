Tottenham pose ses conditions pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Par deux fois, déjà, cette saison, Harry Kane (27 ans) a demandé à quitter Tottenham cet été. Le buteur anglais, formé chez les Spurs, semble avoir mûri sa réflexion et espère pouvoir découvrir un autre championnat dès le prochain exercice. Ses envies d'ailleurs rendues publiques, certaines écuries se sont précipitées pour ne pas laisser passer l'occasion.

C'est notamment le cas de Chelsea et Manchester City qui se cherchent un renfort en pointe. Le champion d'Europe et le champion d'Angleterre ont ainsi approché les représentants de l'international anglais (54 sélections, 34 réalisations), sous contrat jusqu'en juin 2024, et le club londonien pour manifester leur intérêt. Mieux, ils se sont montrés un peu plus concrets.

175 M€ en cash sinon rien

ESPN expliquait ainsi que les Blues se sont montrés disposés à inclure un ou plusieurs joueurs dans l'opération (parmi lesquels Kepa Arrizabalaga, Callum Hudson-Odoi et Tammy Abraham). Le Daily Mail indiquait pour sa part que les Citizens ont proposé des deals à hauteur de 60 M€, incluant Gabriel Jesus et/ou Nathan Aké et/ou Raheem Sterling.

Des propositions alléchantes auxquelles les Londoniens ont décidé de dire non, explique le Sun dans son édition du jour. Le tabloïd assure que Daniel Levy, le patron de Tottenham, n'entend lâcher son n° 10 qu'en cas d'offre en espèces sonnantes et trébuchantes. Le prix est déjà fixé : 175 M€. Le ton est donné. Le feuilleton ne fait sans doute que commencer.