OM : les adieux de Morgan Sanson

Morgan Sanson et l'Olympique de Marseille, c'est terminé. Le milieu de terrain s'est engagé ce mardi avec Aston Villa jusqu'en juin 2025. Très enthousiaste à l'idée de rejoindre les Villans, il n'en oublie pas pour autant les supporters phocéens, à qui il a laissé un long message à travers ses réseaux sociaux.

«La fin d'une aventure incroyable et inoubliable ici dans la ville du football. Je suis arrivé à Marseille, tel un minot de 22 ans, j'en repars père de famille. Ce club m'aura fait grandir sportivement et humainement... (...) C'est avec le cœur lourd que je vous dis au revoir. Une page de ma vie et de ma carrière se tourne aujourd'hui avec le sentiment d'avoir réussi à accomplir un travail propre et d'avoir toujours tout donné pour ce maillot. (...) Je ne suis pas arrivé marseillais mais je le suis devenu. Tellement fier d'avoir fait partie de ce club. À jamais olympien», a-t-il posté, remerciant aussi tous les employés du club et, particulièrement, André Vilas-Boas.