Morgan Sanson débarque à Aston Villa

C'est la fin d'un premier cycle à l'Olympique de Marseille. Première recrue de l'ère Frank McCourt en janvier 2017, Morgan Sanson quitte la Canebière et rejoint Aston Villa. « Aston Villa est ravi d'annoncer la signature de Morgan Sanson en provenance de Marseille pour un montant non divulgué, sous réserve de l'autorisation internationale. Le milieu de terrain de 26 ans a signé un contrat de quatre ans et demi à Villa Park », indique le site officiel du club anglais.

Le joueur de 26 ans rejoint donc une Premier League qui lui fait les yeux doux depuis quelques temps, mais qui n'avait jusque-là pas dégainé un club suffisamment intéressé. Cela a été finalement le cas cet hiver avec Aston Villa, actuel huitièm du classement anglais. L'OM réalise là une belle opération financière. Recruté à Montpellier contre 9 M€, il est cédé aux Anglais pour une somme avoisinant les 18 M€.

Il va enfin découvrir la Premier League

Morgan Sanson boucle ainsi un cycle de 4 ans à l'Olympique de Marseille, qui lui aura fait passer un cap individuellement mais qui ne l'aura pas consacré parmi les supporters, qui en attendaient beaucoup. Si le passage de Sanson est loin d'être déshonorant (22 buts en L1 notamment), il n'aura pas soulevé un immense enthousiasme. Il aura même perdu de son influence au fil des saisons, avec l'avènement de Kamara en sentinelle ou l'arrivée de Rongier.

L'OM, en quête de liquidités, était prêt à le sacrifier depuis plusieurs mois, alors qu'il l'avait prolongé en décembre 2018 d'un an, pour se lier jusqu'en 2022. Mine de rien, en rapportant cette belle somme après 4 ans de loyaux services, Morgan Sanson a rempli sa part du marché. Et il pourra enfin découvrir cette Premier League qui semble correspondre à ses qualités.