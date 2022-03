PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision !

La suite après cette publicité

Pas un jour ne passe sans qu'en France ou en Espagne, on dévoile de nouvelles informations sur le dossier Mbappé. Ces derniers temps, la tendance semblait même un peu s'inverser, puisque divers médias, tant français qu'espagnols, expliquaient qu'un retournement de situation était encore possible, avec une prolongation avec le club de la capitale française envisageable.

Il faut dire que le Paris Saint-Germain met toutes les chances de son côté en proposant des sommes astronomiques au joueur, allant jusqu'à parler d'un salaire de 50 millions d'euros par an, avec une prime à la signature de 100 millions d'euros ! Mais si on se fie aux informations du quotidien AS ce week-end, ça ne sera pas suffisant.

Un accord avec Pérez

Le média ibérique annonce que la décision du joueur est prise, et que le Bondynois n'a qu'un objectif : terminer la saison du mieux possible avant de partir, ce qui passera par une nouvelle prestation de qualité face au Real Madrid, puis dans la suite des rencontres européennes en cas de qualification. Le joueur n'a accepté aucune des dernières propositions juteuses formulée par la direction parisienne, et fera savoir publiquement, en fin de saison, qu'il veut rejoindre Madrid.

Le journal rajoute que Mbappé a déjà un pacte avec Florentino Pérez, et a déjà donné sa parole au patron du Real Madrid : il débarquera au Bernabéu cet été. La relation entre les deux hommes serait en plus très bonne, et l'hypothèse d'un retournement de situation est très peu probable. Voilà qui est clair...