Le PSG veut convaincre Kylian Mbappé avec une prime à la signature hallucinante

Une chose est sûre, le Paris Saint-Germain n'est pas encore prêt à se séparer de Kylian Mbappé. Pourtant, l'international français est en fin de contrat à l'été prochain et le Real Madrid l'attend les bras ouverts pour qu'il poursuive sa carrière en Espagne. Auteur de 24 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le natif de Bondy est la star de la formation parisienne et n'a jamais caché son envie de se rapprocher du record d'Edinson Cavani, auteur de 200 buts avec la tunique parisienne.

En ce sens, Le Parisien révèle que les discussions entre Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, et l'entourage de l’attaquant de 23 ans, se poursuivent malgré les offensives du club merengue. Mais ces 15 derniers jours le club de la capitale a formulé sa dernière offre avec des montants surréalistes. En effet, le PSG espère convaincre sa star avec un salaire net annuel de 50 millions d’euros. Une offre à hauteur de 45 millions d'euros, qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé du monde, a déjà été refusée.

Le PSG est optimiste

Pour espérer voir Kylian Mbappé rester, notamment en vue de la prochaine Coupe du monde 2022, cet hiver au Qatar, la direction parisienne a vu les choses en grand. S’il décide de rester à Paris, le Bondynois percevra une prime de fidélité de 100 millions d’euros nets d’impôts. Une somme symbolique montrant l'envie du club parisien de faire de son numéro sept sa star numéro 1, devant Neymar et Lionel Messi.

De plus, le quotidien francilien affirme que le Paris Saint-Germain reste optimiste pour voir son joyau rester. Paris a proposé un contrat qui ne devrait pas s'étendre au-delà de deux saisons, soit après l'exercice 2023-2024. Mais de son côté, Kylian Mbappé ne semble pas motiver plus que cela par l'argent même si cette dernière offre parisienne est supérieure à celle formulée par le Real Madrid. Le feuilleton Mbappé est donc loin d'être fini...