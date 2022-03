Argentine : l'énorme annonce d'Angel Di Maria sur son avenir

La suite après cette publicité

Décidément, les Argentins avaient envie de s'exprimer après leur victoire contre le Venezuela (3-0) dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Alors que Lionel Messi a entretenu le flou sur son avenir, que ce soit en sélection ou en club, un autre joueur du Paris Saint-Germain a décidé de lâcher une petite bombe sur son futur : Angel Di Maria. Sur son compte Instagram, l'ailier de 34 ans a tout simplement écrit que «c'était probablement [son] dernier match avec ce maillot en Argentine».

«Je vais juste dire merci pour l'énorme affection que j'ai reçue. J'ai toujours rêvé de tout ce que j'ai vécu pendant cette belle nuit. C'était probablement mon dernier match avec ce maillot en Argentine. Et pouvoir dire que c'était une nuit merveilleuse n'est pas suffisant. Merci, merci et mille fois merci. Maintenant, je voudrais féliciter toute l'équipe pour le match terrible qu'elle a joué. Un jeu parfait de la part de tout le monde. Continuons à grandir et à rêver ensemble. Allons-y pour l'Argentine», a écrit le Parisien. Pour rappel, l'Albiceleste ne rejouera pas à domicile de l'année.