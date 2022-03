Qualifications Coupe du monde 2022 : Messi brille et l'Argentine terrasse le Venezuela

La suite après cette publicité

Déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, l'Argentine a solidifié sa deuxième place de ces qualifications dans la zone sud-américaine. Dans la mythique Bombonera, stade habituel de Boca Juniors, l'Albiceleste a régalé son public qui n'en attendait pas moins en dominant largement le Venezuela 3-0. Titulaire sur le côté droit de l'attaque, Leo Messi a marqué le troisième but de son équipe.

Associée à Correa et Gonzalez devant, «La Pulga» a montré un bien meilleur visage qu'avec le PSG. De retour au pays, il s'est amusé à guider les siens. Il a aimanté tous les ballons, a pris du plaisir à slalomer entre les défenseurs adverses, a pu servir ses partenaires dans la profondeur et même tiré un coup-franc très bien placé.

De Paul et Di Maria décisifs

Omniprésent dans l'animation offensive de son équipe, il a tout de même laissé l'ouverture du score à Gonzalez, idéalement servi par un Rodrigo de Paul des grands soirs (35e). Le milieu de l'Atlético de Madrid s'est offert une seconde passe décisive durant cette soirée à destination d'Angel Di Maria cette fois, à peine sorti du banc de touche (79e).

Messi voulait absolument marquer et ses partenaires ont tout fait pour assouvir ce besoin. Di Maria s'est alors mué en passeur pour son partenaire du PSG. Après avoir temporisé et feinté son défenseur, il a offert un but tout fait au septuple Ballon d'or (82e). Messi a retrouvé le sourire devant son public pour la dernière à domicile avant le Qatar en novembre prochain.