Ligue des Champions, FC Barcelone : Ronald Koeman réagit au tirage PSG

La suite après cette publicité

Le hasard fait souvent bien les choses. Quatre ans après une double confrontation d'anthologie, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se retrouvent en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. À l'époque, les Franciliens l'avaient emporté 4-0 avant d'être balayés 6-1 au match retour. Cette fois galvanisé par son statut de finaliste de la dernière édition et par un désir de vengeance, le PSG tentera de se qualifier. Mal en point en championnat avec une huitième place et battu 3-0 par la Juventus en phase de poules de la Ligue des Champions, le FC Barcelone n'est pas dans sa forme optimale actuellement.

Interrogé sur ce tirage au sort difficile, le coach néerlandais du FC Barcelone Ronald Koeman s'attend à un match difficile et serré comme le rapporte notamment la COPE : «nous savions que nous pouvions jouer une équipe forte, le PSG nous a déjà affrontés, mais c'est aussi difficile pour eux, car nous sommes aussi une équipe forte et je vois un match assez égal.» Conscient de l'intérêt maximal que tiendra cette rencontre, Ronald Koeman s'attend donc à une forte adversité, surtout que le Paris Saint-Germain est sur une bonne dynamique sur la scène européenne depuis sa finale de Ligue des Champions vécue l'été dernier.

Ronald Koeman ne voit pas de favori

Ainsi, Ronald Koeman a mis en avant les qualités et la progression de son adversaire. Le technicien néerlandais s'attend avant tout à une très belle double confrontation : «ces dernières années, le PSG a dépensé beaucoup d'argent pour avoir une équipe qui peut se battre pour de grands titres comme la Ligue des Champions et, la saison dernière, il a atteint la finale, c'est une équipe qui doit être là à chaque fois. Nous voulons aussi être là, je vois un duel important et aussi beau.»

Malgré un match retour à disputer au Parc des Princes, le FC Barcelone se montre confiant à l'image de Ronald Koeman. Ce dernier estime qu'il n'y aura pas de favori : «c'est un tirage difficile, mais c'est à 50%/50%. Ils voudront continuer en Ligue des Champions, tout comme nous. Ils ont de grands joueurs et nous avons de grands joueurs, ce sera un match attrayant, à la fois à Barcelone et à Paris.» Il ne reste plus qu'à patienter.