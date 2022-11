Tottenham : fracture au visage pour Heung-Min Son

La sortie de Heung-Min Son hier soir lors de OM-Tottenham laissait craindre une blessure assez importante pour l'attaquant des Spurs. Contraint de céder sa place durant la rencontre de Ligue des Champions, il va devoir se faire opérer, informe son club.

«Nous pouvons confirmer que Heung-Min Son subira une intervention chirurgicale pour stabiliser une fracture autour de son œil gauche» explique le communiqué anglais, qui ne s'avance pas quant à la participation ou non du Sud-Coréen à la Coupe du monde.

We can confirm that Heung-Min Son will undergo surgery to stabilise a fracture around his left eye.