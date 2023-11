Arda Turan ruiné après avoir été victime d’une énorme escroquerie

Après avoir excellé à l’Atlético de Madrid, Arda Turan a vécu une suite de carrière assez compliquée au FC Barcelone, où il n’a quasiment jamais été utilisé, avant de retourner en Turquie et de mettre prématurément un terme à sa carrière l’an passé. Et pour ne rien arranger, celui qui avait été élu meilleur espoir de l’Euro 2008 est aujourd’hui ruiné après avoir été victime d’une escroquerie organisée par le directeur d’une banque basée à Istanbul.

«Il m’a induit en erreur en me disant que je ferais des bénéfices avec mes investissements. J’ai donné plus de 13 millions d’euros. Tout l’argent que j’avais gagné grâce à mes efforts. Le travail de plusieurs années a soudainement disparu. Il a détruit tout l’argent et les efforts que j’ai gagnés en travaillant pendant des années. Toutes mes économies ont été perdues en un instant», a expliqué l’ex-joueur de 36 ans à Sport, qui ajoute que Fernando Muslera, le gardien de but de Galatasaray, et d’autres anciens footballeurs turcs ont également été escroqués par le directeur de la Denizbank turque.